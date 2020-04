CoopVoce offre 50 Giga in 4G con la Top 50, ecco costi e dettagli

Per CoopVoce soddisfare gli utenti e diventato davvero semplice, visto il cambio di strategia attuato nei mesi addietro. Tutti coloro che cercavano un nuovo provider da utilizzare in pianta stabile, si tenevano sempre alla larga da questa realtà. Il motivo era la mancanza di contenuti all’interno delle offerte, le quali pur essendo convenienti non risultavano soddisfacenti proprio dal punto di vista di minuti, SMS e giga.

Coop ha poi risposto un cambiamento importante, portando una nuova linea di promozioni ricolme di contenuti. Da quel momento tutto è cambiato: CoopVoce ha cominciato a battere qualsiasi forma di concorrenza senza troppi problemi. Ad oggi infatti viene definito come uno dei gestori più affidabili, nonostante faccia parte dell’aria dei gestori virtuali. L’obiettivo di questo provider però attualmente è quello di entrare a far parte della ristretta circa dei gestori MNO, come Tim e Vodafone.

CoopVoce batte la concorrenza grazie alla sua ChiamaTutti Top 50, al suo interno c’è tutto per soli 10 euro al mese

Con CoopVoce gli utenti possono trovare la pace dei sensi per quanto riguarda la telefonia mobile. Si tratta di un gestore estremamente affidabile, anche a detta di coloro che già hanno sottoscritto una delle sue offerte. Tutti riferiscono di non aver mai ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo, e sicuramente ora quella attuale risulta la migliore.

Stiamo parlando della ChiamaTutti Top 50, offerta costa pochissimo ogni mese e che soprattutto è valida anche per coloro che sono già clienti. Al suo interno ci sono minuti senza limiti per telefonare a chiunque, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 10 € al mese.