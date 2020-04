In questo periodo di quarantena la cosa migliore da fare per allontanare i pensieri è accomodarsi sul proprio divano per guardare qualche serie televisiva sulle varie piattaforme di streaming online come ad esempio Netflix, Infinity, Disney Plus e via dicendo. Quella più utilizzata in tutto il mondo è quella di Netflix che offre ai suoi utenti un’ampia scelta di contenuti multimediali tra documentari, film, cartoni animati e serie televisive, e aggiorna periodicamente il suo catalogo con dei nuovi contenuti.

A tal proposito, tra pochissime ore e previsto un aggiornamento del catalogo per introdurre non solo nuovi contenuti multimediali, ma anche la seconda stagione della serie televisiva conosciuta con il nome di After Life. La serie televisiva ideata da Ricky Gervais ha riscosso un forte successo grazie alla trama commedy e ad oggi, infatti, sono numerosi gli spettatori che aspettano l’arrivo della seconda stagione.

After Life: le nuove puntate della seconda stagione sono sempre più vicine

Secondo quanto pubblicato dalla nota testata Deadline, il responsabile delle produzioni originali di Netflix, Ted Sarandos, ha dichiarato: “After Life è stata una serie televisiva con la quale gli spettatori di tutto il mondo hanno pianto e riso. Siamo orgogliosi di ospitare le brillanti stand up comedy, i film e le serie di Ricky. Ci uniamo alla gioia dei fan per questo ultimo successo.”

L’arrivo della serie televisiva è previsto per il 26 aprile è anche in questa seconda stagione le puntate sono concentrate sul personaggio di Tony, un uomo che rappresenta una vita perfetta. A causa di un avvenimento importante che coinvolge la moglie, il personaggio di Tony cerca di voltare pagina approfondendo alcuni rapporti iniziato nella stagione precedente: un’infermiera è un’amica nel mondo della prostituzione.