Esselunga continua a stupire prorogando una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, almeno per quanto riguarda il mondo della tecnologia generale, gli sconti applicati sono più interessanti di tanti altri rivenditori di elettronica.

A dispetto di quanto potrete leggere sulle pagine del volantino, dal sito ufficiale di Esselunga (raggiungibile a questo link) apprendiamo la decisione dell’azienda di prorogare la validità dello stesso fino al 24 aprile 2020 in ogni singolo punto vendita. Gli acquisti potranno essere completati solamente in quest’ultime location, ricordiamo infatti che non risulta attualmente essere possibile acquistare la tecnologia sul sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Esselunga: come funziona la promozione

La promozione inserita direttamente all’interno del volantino Esselunga ricalca soluzioni già viste in passato, a partire dalla possibilità di ricevere le cuffie wireless di marca SBS a solo 1 euro. Per richiederle l’utente dovrà acquistare uno dei dispositivi contrassegnati e, una volta giunto in cassa, aggiungere al valore dello scontrino la cifra indicata; la consegna sarà immediata, non sarà necessario attendere altro tempo.

Diversi sono gli smartphone che permettono di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, tra i migliori non possiamo che annoverare Samsung Galaxy A71 a 378 euro, passando anche per Galaxy A10 a 128 euro, Huawei P Smart 2019 a 148 euro, Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 168 euro, oppure un buon Huawei P30 Lite New Edition a 298 euro, Apple iPhone Xr a 638 euro, Samsung A40 a 248 euro o LG K30 a 98 euro.

Il volantino Esselunga lo trovate nel dettaglio qui sotto, secondo quanto indicato sul sito ufficiale, la validità è fissata fino al 24 aprile 2020.