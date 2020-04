Nel corso degli ultimi 10 anni, i nostri Smartphone hanno subito un cambiamento radicale passando da semplici cellulari a dei veri e propri computer a portata di mano. Ad oggi, infatti, attraverso i nostri Device ognuno di noi può compiere qualsiasi operazione, come ad esempio guardare un film, giocare, lavorare e tanto altro ancora.

Tutto ciò che oggi effettuiamo con i nostri Smartphone, però, era inimmaginabile fino ad alcuni anni fa. Con l’avvento degli Smartphone, infatti, tutti i nostri vecchi cellulari, che come ben sappiamo permettevano esclusivamente di chiamare e inviare SMS, sono stati riposti nei cassetti. Fate attenzione però poiché, con molta probabilità, i vostri vecchi cellulari ormai dimenticati potrebbero rivelarsi una fortuna. Scopriamo quindi di seguito quali sono i telefonini di vecchia data maggiormente richiesti dai collezionisti.

Nokia 3310

La storia dei telefoni indistruttibili. Introdotto nel 2000 da Nokia, il 3310 rappresenta l’emblema dei cellulari resistenti tant’è che con la sua batteria la carica completa del telefonino può durare anche 4/5 giorni. Attualmente il valore di mercato è di 40 euro ma, se tenuto in ottime condizioni, i collezionisti sono pronti a spendere anche 130 euro. Non dimentichiamo, inoltre, che questo telefonino è ricercato dai collezionisti poiché ospita al suo interno una delle primissime versioni del tanto amato Snake.

Ericsson T28

Al tempo prodotto di punta di Ericsson, il T28, fratello maggiore del T20, è in vendita in tutto il mondo a poco meno di 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.

Motorola DynaTAC 8000x

Di questo telefono, che sicuramente avrete visto in qualche film Americano, sono state vendute solamente 300.000 unità in tutto il mondo. Per via del numero limitato, quindi, il suo valore supera di molto i 1000 euro.

Apple iPhone 2G

Un pezzo di storia degli smartphone targato Apple. Stiamo parlando dell’iPhone 2G, lo smartphone della mela che ha anticipo il primo modello arrivato in Italia, ovvero l’iPhone 3G. Attualmente il suo valore di mercato è di 300 euro ma se tenuto in ottime condizioni può superare anche i 1000 euro.

Mobira Sentaor

Apparentemente assomiglia ad una radio da spiaggia ma, in realtà, il Mobira Senator è un pezzo di storia targato Nokia. Lanciato nell’ormai lontano 1981 questo vecchio telefonino, grazie alle sue enormi dimensioni, può valere oltre i 1000 euro.