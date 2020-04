Proprio oggi, 16 aprile 2020, Samsung Electronics ha ufficialmente presentato il nuovo tablet: il Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Si tratta di uno dei tablet di nuova generazione, accessibili per via del prezzo a un ampio pubblico. È dotato di una S Pen inclusa nella confezione ed è perfetto per prendere appunti o intrattenersi con i propri passatempi preferiti. Vi spieghiamo tutte le caratteristiche.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, ecco cosa sappiamo e quali sono le sue caratteristiche

Woncheol Chai, SVP e capo del Product Strategy Team, ha affermato: Comprendiamo quanto la vita moderna possa essere impegnativa, il nostro lavoro è sempre più in mobilità e si fonde con il nostro tempo personale. I consumatori hanno bisogno di un dispositivo versatile che si integri perfettamente nel loro stile di vita quotidiano. Galaxy Tab S6 lite e la nuova S Pen sono dotati delle più recenti tecnologie per aiutare le persone ad essere organizzate, multitasking e a catturare le idee in modo semplice e immediato, consentendo loro di dedicare tempo a ciò che reputano importante.

Una delle caratteristiche che più saltano all’occhio è proprio la presenza della S Pen. Utilizzandola, ad esempio su Samsung Notes, è possibile trasformare tutto ciò che scriviamo a mano, in un testo. Questa penna pesa poco più di 7 grammi, è molto semplice da usare, la latenza rispetto allo schermo è migliorata e la punta è di appena 0,7 mm. Ciò significa che la precisione nell’utilizzo sia per scrivere che per disegnare è notevolmente aumentata. È possibile collegarla al tablet magneticamente, in modo da non perderla ed è priva di batteria, pertanto non serve ricaricarla.

Lo schermo di questo tablet, è di 10,4 pollici, la cornice è molto sottile, pertanto il display è molto ampio. È molto semplice da usare, e disponibile in due colori: Oxford Grey e Angora Blue. Gli altoparlanti incorporati, sono caratterizzati da un suono AKG e da Dolby Atmos 3D Surround, che rendono molto coinvolgente l’audio, sia nell’ambito musicale che in quello video. Le piattaforme streaming, sono naturalmente utilizzabili su questo dispositivo, che a partire da oggi è preordinabile fino al 29 di aprile. Dal 30 Aprile, invece, sarà disponibile nei negozi fisici, qualora fossero aperti. Coloro che intendono preordinarlo, riceveranno in omaggio a casa un Book Cover, registrandosi su Samsung Members a partire dal 30 Aprile 2020, per arrivare al 5 giugno dello stesso anno.