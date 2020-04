L’azienda del settore tecnologico mobile di nome OnePlus, si sta dando di recente molto da fare, sia nella produzione di dispositivi di nuova generazione, sia per il sostegno necessario in questo periodo di quarantena, creando il Pop-up Store Online. Questo pomeriggio, alle ore 17, si è tenuta la presentazione della nuovissima OnePlus Serie 8, la generazione di smartphone più recente dell’azienda, con dispositivi pieni di qualità. Ci piacerebbe mostrarvi tutte le caratteristiche più interessanti del OnePlus 8 Pro, facente parte di questa nuova linea.

OnePlus 8 Pro: caratteristiche, design e prezzo

L’8 Pro fa parte della gamma più importante degli smartphone OnePlus definiti Ultra Premium e non a caso. È composto infatti da materiali di alta tecnologia tra i più recenti lanciati sul mercato. Per prima cosa è caratterizzato da un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Le caratteristiche di questo Fluid Display QHD+ da 6,78 pollici, rendono la veridicità del colore, reale come mai prima. La valutazione di questo display, data da DisplayMate è pari ad A+, che lo mette quindi in competizione con le maggiori aziende di smartphone di altissima qualità.

Un’altra caratteristica importante che rende questo smartphone altamente funzionale, è il suo processore, Snapdragon 865 di Qualcomm, che permette delle prestazioni molto avanzate sia in connettività 5G che in WiFi 6, nonché in altri ambit, come la fotografia e il gaming. Non a caso sarà possibile utilizzare Google Stadia in questo smartphone. La RAM di questo dispositivo può arrivare fino a 12 GB, molto più di tanti computer. Inoltre, il suo sistema audio è alimentato da Dolby Atmos, consentendo agli altoparlanti di avere un’ottima qualità dual stereo.

La quad-camera principale possiede una lente da 48 MP, un sensore Sony su misura, un obiettivo ultra grandangolare con un campo visivo che arriva fino a 120°, un teleobiettivo 3x ibrido, zoom digitale 30 x e una fotocamera con filtro a colori. In sostanza questo telefono si presta per tantissime esigenze di fotografi e videomaker. Oltre alla fotografia di altissima qualità infatti, è dotato di una stabilizzazione dell’immagine di tipo ibrido, che rende video con una qualità sale da con febbre con smartphone quali ad esempio l’iPhone 11 Pro.

Una delle caratteristiche di tecnologia più avanzata che in questo momento questo device è in grado di offrire, è la Warp Charge 30 Wireless, un sistema di ricarica wireless ultraveloce che consente alla batteria di ricaricarsi al 50% in appena mezz’ora. A partire dalle 19 di oggi, OnePlus 8 Pro sarà disponibile sul Pop-up Store Online in tre colori: Onyx Black, Ultramarine Blue e il nuovo e grazioso Gracial Green. Quanto ai prezzi, la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di Rom sarà disponibile in Onyx Black a 919 euro, mentre la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di Rom sarà disponibile negli altri due colori al prezzo di 1.019 euro.

Infine, gli accessori quali il Oneplus Warp Charge 30 Wireless Charger e OnePlus Bullets Wireless Z, saranno disponibili rispettivamente a 69,95 e 49,95 euro.