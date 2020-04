IPTV: carabinieri beccano 200 utenti, multa reclusione e altre conseguenze

Con l’utilizzo di qualsiasi piattaforma pirata mediante il sistema IPTV, gli utenti credono di aver fatto bingo. In realtà non tutti sanno che le conseguenze possono essere molto pesanti, visto che il governo ha imposto duri controlli e dure sanzioni.

Le forze dell’ordine ultimamente hanno beccato oltre 200 utenti in Italia, i quali dovranno rispondere in merito all’utilizzo di piattaforme pirata.

IPTV: gli utenti che sono stati beccati dalle forze dell’ordine dovranno pagare in questo modo la loro truffa

Quelli che sono stati beccati con l’IPTV in casa o nel proprio esercizio commerciale, dovranno pagare una multa pesante o in alcuni casi con la reclusione. Inoltre tutti i dispositivi utilizzati per usufruire del servizio illegale saranno requisiti.

“Fortunatamente si può contare su un paese molto civile, in cui chi sbaglia viene sanzionato. Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo, ad della Lega Serie A. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”