La pirateria è da sempre uno dei nemici giurati sia dell’Italia che di tante altre nazioni. A provare a combattere il fenomeno poi ci hanno provato le grandi aziende che trasmettono canali a pagamento, anche se non sempre con successo. L’IPTV ad esempio è stata in grado di riuscire a violare qualsiasi tipo di restrizione imposta dei vari Sky, Premium e DAZN.

Ora però sembra che lo Stato abbia istituito grosse multe e altre sanzioni che potrebbero finalmente screditare gli utenti dal sottoscrivere nuovi abbonamenti del genere.

IPTV: tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma pirata possono incorrere in gravi sanzioni imposte dallo Stato

L’IPTV a condotto tantissimi utenti a gravi problemi con la legge. Per esempio ci sono oltre 200 persone beccate un mese fa che ora saranno costrette a pagare una grossa multa. Inoltre è prevista la reclusione per alcuni casi particolari, mentre la consegna dei dispositivi utilizzati per la visione è prevista per tutti.

“Fortunatamente si può contare su un paese molto civile, in cui chi sbaglia viene sanzionato. Complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione – ha dichiarato De Siervo, ad della Lega Serie A. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati denunciati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato”