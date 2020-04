Apparentemente quando si parla di megapixel e smartphone, ormai non c’è più limite. L’avanzamento tecnologico in tal senso continua di anno in anno con salti che hanno dell’incredibile. Una riprova di questo progresso sarà uno smartphone con un sensore da ben 192 megapixel e il primo modello potrebbe già venire presentato il mese prossimo.

La situazione è in realtà leggermente più complicata di così. Attualmente ci sono quattro candidati a questa presentazione, quattro compagnie diverse che dovrebbero presentare uno smartphone dotato di un processore Snapdragon 765G di casa Qualcomm. Secondo Leakster Digital Chat Station, l’accoppiata è prevista a breve.

Le tre compagnie sono Xiaomi, Oppo, Vivo e anche Motorola. Per quando riguarda quest’ultima, potremmo già escluderlo in quanto è prevista la presentazione dell’Edge con a bordo un sensore da 108 MP.

Lo smartphone da 192 megapixel

Il più probabile sembrerebbe essere Xiaomi con un Mi Note. Si vociferava che il produttore cinese sarebbe stato il primo a presentare un dispositivo con un sensore da 150 MP di produzione di Samsung. Lo stesso sensore da 192 megapixel è stato affiancato al colosso sudcoreano in quanto i principali concorrenti nel settore non hanno ancora superato la soglia dei 100 MP, Sony e OmniVision.

Ovviamente un numero così alto risulta anche quasi difficile da immaginare. Il binning utilizzato dovrebbe essere 9 in 1 come nel caso del sensore da 150 MP il quale sarà in grado di fare scatti con un massimo di 21 megapixel. Se il binning sarò di 16 in 1 allora l’immagine avrà un massimo di 12 MP. In ogni caso, un sensore del genere sembra più un modo per mostrare i muscoli che altro, ma sarà interessante vederlo in azione.