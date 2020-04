WhatsApp: spiare si può, ma solo con questo nuovo trucco segreto

Il periodo tuttora in atto in Italia e non solo sta portando le persone ad utilizzare ancora di più WhatsApp, applicazione che risulta quindi imprescindibile. Tutti coloro che non possono vedersi per via del Lockdown attuato dal governo possono sopperire utilizzando le varie funzioni della piattaforma di messaggistica.

Sono infatti tante le possibilità offerte da WhatsApp, visto che oltre ai semplici messaggi è possibile anche sentirsi mediante una videochiamata o una chiamata semplice. Gli utenti infatti sono innamorati di questa applicazione, la quale nel mondo è nelle mani di oltre 2 miliardi di persone. Sono stati anche tanti problemi ravvisarti dal pubblico, molti dei quali però sono stati anche risolti. Tra questi lo spionaggio, con tante applicazioni che venivano utilizzate per ficcare il naso negli affari altrui che ad oggi non funzionano più. Qualcuno però sarebbe stato in grado di trovare una soluzione sia legale che gratuita.

WhatsApp, in questo modo potete spiegare tutti gli utenti che volete conoscendo i loro movimenti in ogni momento

Tutti gli utenti WhatsApp che avevano paura che qualcuno spiasse la loro chat, ora possono stare tranquilli. Tutte le applicazioni truffaldine che esistevano fino a pochi mesi fa, non funzionano più. Qualcuno però sarebbe riuscito a trovare un metodo alternativo che sarebbe in grado di tenere traccia dei movimenti di qualsiasi persona all’interno della nota piattaforma.

Si tratta di Whats Tracker, applicazioni di terze parti che riesce ad avvisarmi quando la persona da voi monitorata entra o esce da WhatsApp. L’applicazione è gratuita e soprattutto legale, ed inoltre vi avviserà con una notifica istantanea.