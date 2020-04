Il tempo ci ha insegnato che la messaggistica istantanea è fondamentale per tenersi in contatto al giorno d’oggi. Non a caso tutti gli utenti hanno scaricato sul proprio smartphone WhatsApp, piattaforma colorata di verde che tutti conoscono per le sue possibilità. Contattare un qualsiasi utente anche dall’altra parte del mondo risulta davvero molto semplice, vista la grande intuiti vita dell’applicazione.

Oltre questo sono stati apportati tanti cambiamenti, i quali risultano costanti grazie agli aggiornamenti in arrivo ogni mese. Questo ha fatto sì che l’applicazione raccogliesse in questi anni oltre 2 miliardi di persone attive, le quali proprio in quest’ultimo periodo stanno utilizzando l’applicazione ancora di più. Sono stati risolti anche tanti problemi, come ad esempio quello dello spionaggio. Esistevano delle applicazioni che infatti permettevano alle persone di scoprire gli affari altrui in chat, ma ora non funzionano più. Nonostante questo però qualcuno avrebbe svelato l’esistenza di una nuova applicazione.

WhatsApp, con questa nuova applicazione potete scoprire subito i movimenti degli utenti all’interno della chat

Ogni volta che si parla di WhatsApp, si finisce per parlare anche dei problemi. Qualcuno negli ultimi giorni avrebbe identificato una nuova applicazione dedita allo spionaggio, la quale però non risulta così pericolosa.

Questa, che prende il nome di Whats Tracker, è in grado di tracciare i movimenti delle persone, capendo quando entro e quando escono da WhatsApp. Niente di particolare, per cui non bisogna preoccuparsi. Le notizie in merito alle persone che state monitorando vi arriveranno con una notifica istantanea per rendervi conto di quello che sta succedendo. Inoltre l’applicazione è gratuita e soprattutto legale.