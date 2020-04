MediaWorld è senza rivali in Italia, il volantino lanciato nel periodo riesce a mettere all’angolo Unieuro garantendo nello stesso tempo un risparmio notevole agli utenti che vorranno effettivamente approfittare degli acquisti sul sito ufficiale.

All’azienda va sicuramente riconosciuto il merito di sapersi re-inventare adattandosi al periodo che stiamo attraversando, lanciando nello stesso tempo un gran numero di campagne promozionali completamente differenti tra loro, con l’obiettivo di accontentare il maggior numero di utenti possibili. I prezzi e le offerte indicate nel nostro articolo sono tuttavia disponibili solo online, i prodotti (salvo indicazioni differenti) presentano garanzia legale della durata di 24 mesi e sono commercializzati in versione no brand.

Volantino MediaWorld: tanti sconti per tutti i gusti

Fino al 15 aprile è stata resa disponibile il volantino con all’interno tutti i prodotti immaginabili, suddivisi però in relazione agli utilizzi nel corso della giornata; ad esempio, per “appena svegli” troverete macchine per il caffè, estrattori di succo e similari, passando poi per i dispositivi per il “benessere personale”, finendo su tutti i device da utilizzare per lo smart working.

Solo oggi, invece, è attiva la campagna con grandi prezzi bassi tramite la quale l’utente potrà anche richiedere la rateizzazione senza interessi, ovvero a Tasso Zero, a patto però che la spesa finale sia di almeno 199 euro.

Le possibilità d’acquisto sono davvero tantissime e tra le più svariate, il nostro consiglio è di aprire le pagine sul sito ufficiale, in modo da poter godere anche degli LG Days, dello speciale asciugatrici, dei Sony Days e similari.