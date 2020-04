Un volantino Unieuro davvero imprendibile ha recentemente fatto la comparsa sul mercato della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico una lunga serie di sconti, con acquisti effettuabili solamente sul sito ufficiale, ma con la possibilità di ottenere la spedizione gratuita presso il domicilio.

La chiusura dei punti vendita fisici è stata attivata sino a data da definirsi, al momento non possiamo conoscere con certezza quando effettivamente torneranno ad essere fisicamente raggiungibili, di conseguenza l’unica via da intraprendere per effettuare gli acquisti sarà proprio l’e-commerce, con consegna gratis su ogni ordine effettuato.

Le offerte Amazon e tutti i più incredibili codici sconto sono in esclusiva sul nostro canale Telegram, ISCRIVETEVI subito.

Volantino Unieuro: grandi offerte e piccoli prezzi per tutti

Chiarita la modalità d’acquisto, non ci resta che scoprire quali sono i prezzi migliori, tra gli smartphone non possiamo trascurare la presenza di un buonissimo Xiaomi Mi Note 10, con pentacamera posteriore da 108 megapixel, raggiungibile al prezzo finale di 419 euro.

Sempre nel volantino Unieuro si può trovare anche il Galaxy S10+ disponibile al prezzo di 689 euro; a prima vista potrebbe apparire come un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ma il consiglio è comunque di puntare ai nuovi Galaxy S20, seppur spendendo cifre più elevate.

I terminali medi di gamma inclusi rientrano tutti in una fascia di prezzo che non supera i 300 euro, tra i migliori annoveriamo Galaxy A30, Huawei P30 Lite, Motorola One Zoom e similari, con l’eccezione del Galaxy S10e.

Tutti i dettagli sul volantino Unieuro sono disponibili sul sito dell’azienda.