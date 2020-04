La piattaforma popolare dello streaming di serie tv, Netflix, è pronta a dare seguito a diverse programmazioni televisive e tra queste era prevista ‘Sex Education Show 3’.

Si, la serie tv che parla del periodo dell’adolescenza dove alcuni ragazzi si incimentano in una vera e propria consulenza sessuale, era pronta a realizzare la terza stagione. Ma a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus è tutto rimandato, e da quello che si vocifera si pensa ad una data che coinvolga i primi mesi del prossimo anno.

Considerate le notizie antecedenti a questa epidemia, i fan non vedevano l’ora di godersi il proseguo di una delle serie più amate dal pubblico di Netflix.

La terza stagione nei primi mesi del 2021

Ad oggi, non ci sono delle conferme che attestano ciò che stiamo dicendo, quindi, si tratta di una semplice supposizione, considerata la gravità di questa emergenza che sta coinvolgendo tutte le popolazioni.

Proprio lo scorso febbraio, i fan erano felici della comunicazione che diede l’attore Alistair Peitre (il preside Groff) sulla conferma di una nuova stagione. Infatti, in quel tempo delle certezze non c’erano, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dall’autrice della serie, Laurie Nunn, la quale annunciava: “Ho iniziato a scrivere la stagione 3, ma è normale pratica del processo perchè lavoriamo in tempi molto serrati. La terza stagione di Sex Education non è stata ancora confermata o commissionata. Scopriremo se avremo una terza serie o meno verso la fine di gennaio, perciò incrociamo le dita”.

Il nostro consiglio è quello di attendere delle nuove comunicazioni ufficiali attraverso i canali social di Netflix, la quale ci tiene ad informare il suo pubblico, per sapere ulteriori dettagli in merito.