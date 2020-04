Non è un mistero il fatto che Oppo abbia intenzione di proporre svariati smartphone appartenenti alla serie Oppo A nel corso dei prossimi mesi. Uno di questi device sappiamo che sarà il prossimo Oppo A12, del quale sono già stati ampiamente svelati design e gran parte delle specifiche tecniche. Questo device, in particolare, è stato certificato poche ore fa dall’ente Bluetooth SIG assieme a due altri device dell’azienda.

Tanti nuovi smartphone medi di gamma a marchio Oppo in arrivo

Come già accennato, eravamo già venuti a conoscenza di gran parte della scheda tecnica del futuro Oppo A12 e la certificazione Bluetooth SIG ci conferma quanto trapelato fino ad ora. Ci sarà un display IPS LCD da 6.22 pollici in HD+ con notch a goccia e sul retro avremo una dual camera posteriore con sensori fotografici da 13+2 megapixel. Risulta poi confermato il processore, che sarà un octa core da 2.0 GHz, cioè il SoC MediaTek Helio P35. Confermati inoltre la batteria da 4230 mAh e l’ultima versione del sistema operativo di Google, cioè Android 10.

Ma l’arrivo di questa certificazione ci fornisce alcune nuove informazioni. In primis, ci conferma la presenza del Bluetooth in versione 5.0, ma non solo. Assieme a questo device, sono stati certificati anche altri due smartphone noti con i numeri di modello CPH2069 e CPH2067. Quest’ultimo modello, in particolare, potrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato con il nome di Oppo A72, almeno stando ai rumors trapelati nelle scorse settimane. Il resto di questi due dispositivi misteriosi rimane al momento un mistero, ma siamo certi che non mancheranno informazioni nel corso delle prossime settimane.