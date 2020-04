Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia, prosegue la serrata delle attività e degli spostamenti per gli italiani e proseguono anche le iniziative di solidarietà digitale. Molte delle promozioni, in campo telefonico ma non solo, previste con l’iniziale scadenza del 4 Aprile sono state prorogate sino alla fine del mese. Tra queste anche alcune delle iniziative pensate da Vodafone.

Vodafone, sino a fine mese gli utenti potranno beneficiare di queste offerte

Uno degli obiettivi di Vodafone è quello di garantire i migliori servizi per le offerte Business. Considerato che molti professionisti sono chiamati in queste ore al cosiddetto smart working, la compagnia britannica prevede in maniera del tutto straordinaria consumi illimitati per la navigazione internet per tutte le schede SIM associate ad una regolare Partita IVA.

Vodafone guarda anche al pubblico dei più giovani. Tutti gli abbonati con età compresa tra i 14 ed i 26 anni anche nel mese di aprile potranno utilizzare Giga senza limiti per la navigazione internet. Questa iniziativa del gestore si sta rivelando particolarmente vantaggiose per tutti gli studenti impegnati nelle attività di e-learning. I ragazzi potranno quindi collegarsi nelle classi virtuali universitarie o scolastiche senza pensare ai limiti di Giga.

Molto utile, infine, è l’offerta per chi si trova all’estero e non può tornare in Italia. In questo caso, Vodafone ha deciso di ampliare la sua proposta per roaming. Tutti coloro che sono in un paese dell’Unione Europea avranno la possibilità di utilizzare tutti i Giga della loro promozione originaria, senza alcun tipo di restrizione e senza costi aggiuntivi.