Vodafone: Special Minuti fino a 50GB a partire da 6 euro per battere Iliad

Vodafone ha intrapreso una nuova strada, ovvero quella utile per recuperare tutti gli utenti perduti. Ovviamente non è colpa del gestore se tante persone hanno scelto di migrare altrove, bensì della concorrenza che è stata in grado di proporre promo di primo livello. Un esempio su tutti è quello di Iliad, il nuovo gestore che da qualche anno sta portando scompiglio in Italia tra i vari provider mobili.

Sono tanti gli utenti che sono scappati proprio da Vodafone per raggiungere questa nuova realtà, la quale è riuscita dunque in una vera e propria impresa. A tal proposito il gestore anglosassone vuole dimostrare di avere ancora il coltello dalla parte del manico. La scelta di Vodafone è stata infatti quella di lanciare sul mercato le solite Special Minuti, ma questa volta con prezzi irrinunciabili.

Vodafone, ecco le tre offerte di sempre ma con prezzi nettamente più bassi del solito

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB