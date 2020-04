Una statistica ha messo a confronto centinaia di dati provenienti da i maggiori Brand in Italia. Stando alla ricerca effettuata dal New York Daily News, i supermercati più famosi del nostro paese hanno dato un responso inequivocabile; il giorno migliore per fare la famigerata “spesa” è il mercoledì. Per giorno migliore si intende il rapporto che viene a crearsi tra offerte e affluenza.

Infatti la statistica identifica il mercoledì come il giorno in cui i nostri supermercati rinnovano le offerte, con nuovi prodotti e nuovi ribassi. Il mercoledì è anche il giorno in cui vi è, numeri alla mano, il minor afflusso di clienti rispetto a tutti gli altri giorni della settimana. Andando più a fondo nella statistica si nota anche il momento migliore; la fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 11.00.

Anche Google Maps ci svela i momenti con meno fila

Molti utenti non sono a conoscenza del fatto che Google Maps, attraverso la localizzazione dello smartphone, analizza e ci riferisce l’affluenza di strade, centri commerciali, musei e anche supermercati. In questo periodo in cui bisogna evitare ogni tipo di assembramento, consultare google maps prima di avventurarsi per le provviste può risultare una saggia scelta.

Basta selezionare il supermercato in cui si vogliono effettuare le provviste e apparirà una schermata del genere.

La tecnologia ci viene in aiuto quindi, soprattutto in questo periodo abbastanza difficile. Potremmo indicare la spesa online con consegna a domicilio come ulteriore aiuto da parte della tecnologia ma, come abbiamo scritto pochi giorni fa, (qui l’articolo), in quel settore purtroppo la situazione è disastrosa.