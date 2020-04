YouTube ha recentemente aggiornato la sua app mobile per Android e iOS aggiungendo un’interessante funzione di “stories”. Dopo che il feed degli utenti si è arricchita di storie dai loro canali preferiti, ora YouTube sta cercando una nuova funzione per intrattenere i propri utenti. A quanto pare, la prossima caratteristica potrebbe ispirarsi alla nota app TikTok e portare sulla piattaforma brevi clip.

Come riportato da The Information, la piattaforma monopolistica di condivisione video di Google sta attualmente lavorando su una funzione chiamata Shorts. La funzione è probabilmente pensata per attirare una parte del pubblico più giovane che YouTube potrebbe aver perso dopo il successo dell’app TikTok.

YouTube si prepara a rilasciare la sua nuova funzione

La funzione Shorts di YouTube sarà disponibile nell’app YouTube mobile, dove le opzioni attuali sono di caricare un video, trasmettere in streaming o condividere un post scritto. Non è noto quando la funzione verrà implementata e se tutti saranno in grado di utilizzarla, ma potremmo avere un assaggio già quest’anno.

Con i suoi 2 miliardi di utenti attivi e un vasto catalogo di musica, YouTube vuole provare ad attirare un pubblico più giovane. Anche Facebook ci ha provato, con un servizio simile a TikTok rilasciato alla fine del 2018, chiamato Lasso.

La società di proprietà di Google ha recentemente ridotto la sua qualità di riproduzione video in Europa dopo una richiesta da parte di funzionari dell’Unione Europea per evitare interruzioni di Internet durante la pandemia di COVID-19. Mentre il gigante della condivisione di video si adatta, vedremo se i suoi tentativi metteranno fuori gioco le app concorrenti.