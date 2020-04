YouTube rimuoverà i video che tracciano collegamenti tra la pandemia COVID-19 e la tecnologia 5G, secondo diversi rapporti dei media tra cui CNN e The Guardian. YouTube ritiene che questi video sono considerati come “contenuti borderline”. Ciò significa che anche se i video non hanno violato direttamente le norme di YouTube, potrebbero essere soppressi in termini di entrate pubblicitarie o completamente rimossi. YouTube sta anche diminuendo il suggerimento di tali contenuti nel suo algoritmo.

Questo nuovo regolamento è stato emanato dopo che alcune antenne del 5G sono state distrutte nel Regno Unito, precisamente a Birmingham e nel Merseyside. Ovviamente, come abbiamo già precisato in un articolo, la correlazione tra 5G e Coronavirus è un’autentica fake news. Non vi è alcuna correlazione tra la pandemia di Coronavirus in corso e la tecnologia 5G.

YouTube combatte la disinformazione, così come Facebook e Whatsapp

Piattaforme online come YouTube e Facebook hanno compiuto sforzi incredibili per combattere la disinformazione dallo scoppio del COVID-19. Facebook ha affermato che l’obbiettivo principale è quello di intensificare l’accesso ad informazioni da parte di fonti autorevoli. Una delle fonte citate da Facebook è l’Organizzazione mondiale della sanità. Intanto anche Whatsapp, sempre di proprietà di Facebook, si è mossa al riguardo.

L’app di messaggistica ha lanciato un hub informativo che fornisce suggerimenti su come gli operatori sanitari, gli educatori e le imprese locali possono rimanere in contatto utilizzando la piattaforma WhatsApp. L’app ha inoltre fornito una sovvenzione di 1 milione di dollari all’International Fact-Checking Network (IFCN), per espandere la presenza di verificatori locali dei fatti che accadono attorno al virus su WhatsApp.