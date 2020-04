La NASA, il famoso ente governativo di ricerca aerospaziale ha deciso di farvi un regalo, infatti, per festeggiare il trentesimo anniversario della messa in orbita del telescopio spaziale Hubble, ha deciso di permettervi di scaricare la foto che il telescopio ha scattato nella data del vostro compleanno, un modo per rendere più spaziale il vostro compleanno.

Ecco come avere la foto

La NASA ha messo appunto un sistema che consente agli utenti di risalire allo scatto che Hubble effettuò nella data corrispondente al vostro compleanno, infatti vi basterà semplicemente selezionare la data giusta.

Per poter accedere a questa iniziativa vi basterà recarvi presso il link apposito dedicato all’iniziativa, una volta visualizzata la pagina corretta, essa vi restituirà un menù con una tendina in cui selezionare la vostra data di nascita il quale, al vostro ok, far comparire magicamente l’immagine scattata dal telescopio, con al di sotto in sovraimpressione l’anno di scatto e la spiegazione di cosa state vedendo.

Il telescopio spaziale Hubble è in servizio da Aprile 1990 e nonostante il suo rientro previsto per il 2005, esso ha continuato a svolgere il proprio servizio regolarmente, regalando immagini spettacolari di ciò che è oltre il nostro sistema solare.

Questa attività non è nuova per la NASA, infatti l’agenzia governativa aveva già condiviso il proprio materiale con l’iniziativa NASA at home, guadagnandosi molta popolarità da parte degli utenti.

Di certo l’iniziativa è molto carina e permette di avere uno spunto simpatico per il proprio compleanno soprattutto in questo periodo di quarantena in cui ogni idea è ben accetta.