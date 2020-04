Il volantino Euronics riesce ad avere la meglio sulle dirette rivali del settore, ecco quindi arrivare una nuova serie di offerte tra cui sarà davvero facilissimo poter scegliere, per cercare sempre di risparmiare il più possibile, ed allo stesso non rinunciare alla qualità generale.

Tutti gli acquisti che andremo a discutere nel nostro articolo, è importante ricordarlo, devono necessariamente essere completati presso i negozi di Euronics Bruno, non altrove in Italia. Le vie per completare la compravendita sono molteplici, la più semplice consiste nell’acquisto tramite il sito ufficiale, ma non dimentichiamo anche WhatsApp, Facebook Messenger o semplicemente una telefonata in negozio; la spedizione, indipendentemente da ciò che sceglierete, sarà completamente gratuita presso il vostro domicilio.

Volantino Euronics: queste offerte sono da paura

Il volantino Euronics non riesce a raccogliere tutti gli sconti nella loro interezza, di conseguenza ne riporta solamente una stretta cerchia, a partire dall’ottimo Huawei P30 Lite in vendita attualmente a 219 euro, virando su un datato iPhone 7 raggiungibile alla cifra finale di 319 euro.

Osservando da vicino il suddetto mondo Apple scopriamo una infinità di sconti da non perdere, come il nuovo Apple iPad a 349 euro nella versione Wifi+cellular e 64GB di memoria interna, arrivando anche a proporre un buonissimo MacBook Air con display da 13 pollici acquistabile a 1099 euro.

Come potete benissimo immaginare, le potenzialità del volantino Euronics sono quasi infinite, di conseguenza raccomandiamo la visione delle pagine che trovate qui sotto, ricordando ad ogni modo anche le limitazioni del caso.