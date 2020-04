Chattare è diventata un’abitudine universale ed è così che la moda di utilizzare applicazioni per la messaggistica istantanea si è tramutata pian piano in una necessità quotidiana che accompagna la vita di giovani e di adulti. Grazie all’introduzione di sempre più strumenti utili a facilitare le comunicazioni anche attraverso le video chiamate o le semplici telefonate, servizi del calibro di WhatsApp e Telegram hanno visto accrescere il loro livello di download in maniera esponenziale. Sebbene ad oggi queste due app si collochino come le capo stipiti della sezione messaggistica istantanea, c’è però da dire che la situazione potrebbe presto variare grazie alla nuova tecnologia di Google: gli SMS 2.0

Google introduce una nuova chat stile WhatsApp e Telegram, ma per utilizzarla sono sufficienti gli SMS

La nuova chat ideata da Google sfrutta un nuovo protocollo denominato RCS ossia Rich Communication Services. Grazie a quest’ultimo, i semplici e cari SMS acquisiranno una nuova vita permettendo agli utenti di utilizzarli proprio come si fa con WhatsApp e Telegram. In particolar modo, i cosiddetti SMS 2.0 permetteranno agli utenti di: