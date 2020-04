L’operatore internet Linkem sta attualmente proponendo una nuova offerta in abbonamento, denominata Senza Limiti Scuola Smart. L’offerta è stata lanciata per facilitare la didattica a distanza con l’attuale situazione di chiusura delle scuole a causa del nuovo coronavirus.

L’offerta include nel prezzo mensile anche il noleggio di un fantastico tablet Samsung. Come sottolinea l’operatore, l’offerta è pensata “per facilitare famiglie, studenti e docenti” in un periodo in cui è necessario utilizzare la didattica a distanza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Linkem Senza Limiti Scuola Smart con tablet a 29.90 euro al mese

L’offerta Senza Limiti Scuola Smart è disponibile dallo scorso 1° aprile 2020 per tutti i nuovi e già clienti consumer e, come anche riportato nel documento di trasparenza tariffaria, rimarrà attivabile fino al prossimo 30 giugno 2020, salvo cambiamenti. Nel dettaglio l’offerta prevede di base un canone mensile di 19.90 euro per il primo anno invece di 26.90 euro. Dal tredicesimo mese ritorna a 26.90 euro al mese.

Il noleggio del tablet Samsung Galaxy Tab A prevede un costo di 10 euro al mese per i primi 24 euro al mese. Ecco così che vi ritroverete a pagare 29.90 euro al mese per il primo anno e dal tredicesimo mese 36.90 euro al mese. A partire dal 25imo mese, terminato il noleggio del tablet, pagherete per sempre 26.90 euro al mese. L’operatore prevede un contributo di attivazione di 100 euro scontato a 49 euro addebitato nelle prime due fatture, si para di 12.25 euro al mese per 4 mesi.

Vi ricordo che il tablet Samsung Galaxy Tab A si riceverà superati i primi 14 giorni dall’attivazione del servizio. Il noleggio ha una durata di 24 mesi con facoltà, al termine, di restituirlo oppure riscattarlo. Per scoprire maggiori informazioni o per dare un’occhiata a tutte le offerte proposte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.