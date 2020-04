CoopVoce: nuova offerta Top 50 a soli 10 euro al mese tutto incluso

Ogni gestore che si rispetti ha il suo carnet di offerte da offrire agli utenti, i quali poi sono pronti a scegliere quella che per loro è la migliore. Tra i tanti provider attualmente sul mercato, quelli virtuali sembrano essersi ritagliati una grossa fetta di mercato, con a capo CoopVoce.

Esatto, proprio il gestore che nessuno voleva valutare durante i mesi scorsi, a causa delle sue offerte scarne di contenuti. Nonostante le promo in questione avessero prezzi molto interessanti, il pubblico continuava a rifiutare di sottoscriverle per via dei contenuti non all’altezza. In seguito, dopo che CoopVoce ha rivisto la sua strategia, la situazione è cambiata nettamente. Il nostro provider è infatti risalito subito, acquisendo tantissimi utenti soprattutto a spese degli altri gestori.

CoopVoce batte tutti con la nuova offerta ChiamaTutti Top 50 che include tutto al suo interno per 10 euro

CoopVoce continua a stupire, e questa volta lo fa con una delle sue promozioni più importanti di sempre. E’ infatti arrivata ufficialmente la ChiamaTutti Top 50, promo che include tutto al suo interno e nei massimi livelli.

L’offerta in questione disponibile sul sito ufficiale dell’azienda può infatti offrire agli utenti minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti ogni mese. Al suo interno poi è quel pezzo forte: 50 giga in 4G per navigare sul web. Ricordiamo agli utenti che questa promozione, che probabilmente scadrà tra un mese, è disponibile a soli 10 € al mese per sempre. Inoltre possono sottoscriverla anche a coloro che risultano già clienti.