Una delle branche della telefonia mobile italiana appartiene sicuramente ai gestori virtuali, i quali negli ultimi anni sono cresciuti molto. Sono diverse infatti le bandiere piantate sul territorio italiano da parte di questi provider, i quali ora come ora vedono tra i migliori CoopVoce.

Molto probabilmente sul vostro volto sarà comparsa un’espressione di stupore, ma i dati parlano proprio in questi termini. Il noto gestore di casa Coop è riuscito nell’impresa di risalire rapidamente la china, visto che le sue offerte non erano per nulla prese in considerazione. La strategia è certamente mutata, portando tanti nuovi contenuti a far parte delle sue offerte migliori. Questo ha fatto inoltre sì che CoopVoce fosse riconosciuto come uno dei gestori migliori su piazza anche per l’affidabilità.

CoopVoce: è ufficiale la nuova ChiamaTutti che include al suo interno 50 giga in 4G per navigare sul web senza problemi

Molti utenti che volevano cambiare gestore hanno trovato terreno fertile scrutando da vicino le promozioni proposte da CoopVoce. La nota azienda è riuscita a dare a tutti l’opportunità di avere a che fare con le sue offerte migliori ancora una volta ma in questo caso con ancor più contenuti a disposizione.

E’ arrivata infatti la ChiamaTutti Top 50, promo di primo livello per prezzo e contenuti. TOP 50 prevede 50 GB di traffico internet in 4G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili e 1000 SMS. L’offerta si rinnova lo stesso giorno di ogni mese e con un prezzo unico di 10 € al mese. La promozione è disponibile anche per i già clienti.