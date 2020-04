L’operatore telefonico virtuale Poste Mobile propone al mercato una serie di tariffe telefoniche adatte ad ogni esigenza così da ampliare la sua clientela. Nelle ultime settimane numerosi consumatori hanno apprezzato notevolmente la sua gamma di offerte targate Creami Style. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Offerte telefoniche targate Poste Mobile: ecco quali sono quelle più gettonate

Le offerte telefoniche proposte da Poste Mobile più gettonate sono tre in particolare. La prima, Creami Style, è adatta a chi utilizza molto poco il proprio smartphone perché propone ai suoi clienti 500 credit da utilizzare per chiamate e messaggi, e 5GB di traffico dati per navigare in rete. Si tratta di una tariffa telefonica che può essere attivata soltanto online e richiede un canone mensile di soli 5,00 Euro.

La seconda offerta telefonica è denominata Creami Relax 100 e si tratta di una tariffa molto particolare ed estremamente vantaggiosa. Per coloro che decidono di attivarla possono usufruire di credit illimitati da utilizzare per messaggi e chiamate verso tutti i numeri, e 100GB di Internet. Il vantaggio arriva al canone mensile perché l’operatore telefonico virtuale propone un canone mensile iniziale di 10,00 Euro, ma secondo la fedeltà del cliente il canone si abbassa di costo. In particolare, dopo il terzo rinnovo ha un costo di 9,00 Euro, mentre dal settimo rinnovo ha un costo di 8,00 Euro.

Infine, la terza offerta telefonica è dedicata a tutti i consumatori che sono proprietari di una partita IVA: Creami Extra Wow 50 Giga. È possibile usufruire di credit illimitati da utilizzare per chiamate ed SMS, e 50GB di connessione mobile per la navigazione in rete. Ha un canone mensile di 8,99 Euro.