Esselunga sorprende le offerte di Unieuro con il lancio di uno splendido volantino, una campagna promozionale tramite la quale gli utenti riescono ad avere la possibilità di risparmiare sotto ogni punto di vista, ed allo stesso tempo mettere le mani su prodotti appartenenti alla fascia alta del mercato.

L’idea dell’azienda nasce per soddisfare le esigenze di ognuno di noi, proprio nel momento in cui la tecnologia unisce ancora di più rispetto al passato. In seguito alla buonissima offerta tech che ha visto promuovere la possibilità di acquisto di un notebook a basso prezzo, ecco arrivare uno Speciale Multimediale intriso di offerte da non perdere per nessun motivo al mondo.

Volantino Esselunga: offerte con i prezzi da cogliere al volo

L’idea alla base della campagna promozionale di Esselunga non si discosta da quanto abbiamo visto in passato, l’utente ha la possibilità di acquistare uno dei tanti modelli di smartphone in promozione, ed allo stesso tempo ricevere le cuffie SBS wireless a solo 1 euro (il cui costo commerciale si aggira attorno ai 39,90 euro).

Tra i dispositivi che permetteranno di raggiungere la suddetta promozione annoveriamo Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 168 euro, ma anche Huawei P30 Lite New Edition disponibile a 298 euro, Apple iPhone Xr a 638 euro, Samsung A50 a 248 euro o LG K30 a 98 euro.

Per conoscere da vicino il buonissimo volantino Esselunga, non dimenticatevi di aprire le pagine che trovate elencate qui sotto nel dettaglio.