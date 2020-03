Unieuro: un volantino da paura con offerte da non perdere (foto)

Unieuro prova ad intraprendere la stessa strada di Amazon lanciando continuamente campagne promozionali in grado di garantire prezzi bassi e sconti da capogiro sulla maggior parte dei prodotti in circolazione.

Tutti gli acquisti, come sta accadendo anche da MediaWorld, Expert e similari, dovranno essere completati direttamente sul sito ufficiale, garantendo allo stesso tempo la consegna gratuita presso il vostro domicilio indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa. I negozi fisici sono tutt’oggi chiusi a tempo indeterminato, verrà comunque confermata la data di riapertura al pubblico.

Volantino Unieuro: questi sono i prezzi migliori in assoluto

Tantissime sono le occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per cercare di risparmiare il più possibile sui singoli acquisti, una delle migliori riguarda sicuramente lo Huawei P40 Lite, uno smartphone di ultima generazione in vendita in questo periodo a 299 euro, ma con annesso un regalo speciale. Gli utenti potranno infatti pensare di acquistare anche le Huawei Freebuds 3, e riceverle a titolo completamente gratuito.

Virando verso altre categorie merceologiche, molto allettanti sono anche gli sconti applicati su GoPro Hero 8 in vendita a 379 euro, o anche l’ultima PlayStation 4, nella versione da 500GB, proposta alla modica cifra di 269 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Unieuro, che ricordiamo essere attivo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale fino al 3 aprile 2020, aprite immediatamente le pagine che potete trovare elencate qui sotto (i prodotti in promozione sono commercializzati in versione no brand con garanzia di 24 mesi).