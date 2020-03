Durante questo periodo di emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus, come ben saprete la connessione internet è diventato per la maggior parte degli utenti un bene di prima necessità.

Chi è costretto a lavorare da casa ha sicuramente bisogno di una connessione internet, per non tralasciare tutti gli utenti che sono attaccati alla TV su qualche piattaforma streaming. Vodafone ha lanciato una nuova iniziativa per tutti gli utenti che al momento hanno un guasto alla propria connessione internet. Ecco i dettagli.

Vodafone: Giga illimitati per tutti quelli che hanno un guasto alla connessione

Anche in questo momento, purtroppo, possono capitare dei guasti alla rete fissa e non è detto che le tempistiche di riparazione siano brevi quanto vorremmo o quanto lo sono solitamente. Per fronteggiare tutti questi imprevisti, l’operatore Vodafone Italia ha deciso che tutti i clienti che subiranno interruzioni della connessione domestica a causa di qualsiasi disservizio, potranno richiedere l’attivazione di Giga Illimitati su una o più SIM Vodafone, per la durata di un mese.

Questa è un’ulteriore iniziativa intrapresa dall’operatore rosso per andare incontro a tutti i propri clienti e non lasciarli da soli proprio nel momento del bisogno. Vi ricordo che solamente qualche giorno fa ha lanciato anche un’altra iniziativa dedicata agli studenti di tutta Italia tra i 14 e i 26 anni, le imprese e partite IVA abbonate al servizio Business a cui offriva Giga illimitati.

Solamente ieri vi abbiamo parlato dell’eliminazione dei limiti in roaming, infatti ora gli utenti italiani che si trovano all’estero potranno utilizzare tutti i propri Giga senza alcuna limitazione. Sicuramente un bell’esempio.