L’emergenza Coronavirus ha portato a enormi restrizioni, prima fra tutti la quarantena obbligata, che porta tutta la popolazione a rimanere le proprie case, il che ha reso tanti beni prima scontati, molto preziosi.

Fra questi beni c’è anche la connessione a internet, la quale soprattutto per gli studenti, ha un ruolo essenziale, dal momento che è la base imprescindibile per poter fruire delle piattaforme di e-learning.

Proprio per questo Vodafone ha deciso di venire incontro ai bisogni degli studenti, fornendo per un mese giga illimitati, vediamo nel dettaglio.

L’iniziativa non è completamente nuova, dal momento che Vodafone aveva avviato una simile azione nei confronti di numerose aziende.

L’iniziativa di Vodafone

La decisione di Vodafone riguarderà tutti gli studenti a partire dalle scuole superiori per arrivare all’università, i quali, se dotati di un piano tariffario Vodafone con Giga, si vedranno sbloccare in toto il limite massimo.

L’avviso dello sblocco sarà notificato tramite messaggio e da quel momento in poi sarà vincolato per 30 giorni, scaduti i quali, verrà rimosso.

Vodafone aveva già intrapreso delle politiche simili, infatti aveva già fornito una soluzione simile nelle zone rosse a febbraio.

Come se non bastasse, sempre l’agenzia telefonica vestita di rosso, per stimolare lo smart working, aveva fornito di giga illimitati le sue aziende clienti.

Di certo un’iniziativa molto utile e d’aiuto, che aiuterà molte persone a trascorrere la quarantena in modo più rilassato e nel caso degli studenti, più produttivo, poichè gli darà la base per affrontare le lunghe sessioni di lezioni online in videochat.