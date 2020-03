In questi ultimi giorni si sono intensificati notevolmente i rumors e le indiscrezioni riguardanti il prossimo tablet targato Samsung, ovvero il Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Quest’oggi, in particolare, possiamo osservare in veste quasi ufficiale le caratteristiche tecniche e il design di questo nuovo prodotto grazie allo store online Amazon Germania.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite quasi ufficiale

Nel corso delle ultime ore il noto store online Amazon Germania ha già messo in pre-ordine il nuovo tablet del colosso sudcoreano. Secondo la pagina presente sullo store, il device sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 2 aprile ad un prezzo di 430€ per la versione LTE. Sappiamo che ci sarà anche una versione con solo Wi-Fi, ma lo store non ha rivelato nulla al riguardo.

Per quanto riguarda il resto, grazie ad Amazon Germania ora conosciamo praticamente tutto di questo nuovo tablet. Innanzitutto abbiamo la conferma del design (già ampiamente anticipato da alcune immagini renders): cornici molto sottili e uguali tra loro e singola fotocamera posteriore. Le dimensioni complessive sono pari a 24.5 x 15.4 x 0.7 mm mentre il peso è pari a 798 grammi.

1 su 2

Il display ha poi una diagonale da 10.4 pollici e supporta la S-Pen. Lo store online non fornisce ulteriori dettagli sul pannello, ma secondo precedenti leaks sarà un LCD. Il processore è invece il SoC Exynos 9611 con 4 GB di RAM e la batteria ha una capienza di 26.34 Wh. Troviamo infine due speaker audio AKG con supporto al Dolby Atmos.

Come già accennato prima, secondo lo store Amazon Germania il Samsung Galaxy Tab S6 Lite sarà disponibile all’acquisto fra pochissimi giorni a 430€ per la versione LTE. Staremo a vedere quale sarà il prezzo della versione Wi-Fi.