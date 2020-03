Samsung ha da poco presentato ufficialmente sul mercato un nuovo tablet low-cost, ovvero il Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020. Sappiamo però da qualche settimana che il colosso sudcoreano ha intenzione di annunciare un tablet di fascia più alta conosciuto come Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Di quest’ultimo sono trapelate alcune nuove immagini renders e nuove informazioni.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: ecco svelato il design

Analizziamo dunque queste nuove immagini. Come è possibile osservare, il design di questo nuovo tablet ricorda molto quello del fratello maggiore Samsung Galaxy Tab S6. Le cornici attorno al display sembrano infatti tutte dello stesso spessore e sono piuttosto contenute. Sul lato destro il frame laterale ospita invece il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, mentre sul retro troviamo una singola fotocamera.

Come accennato, però, sono trapelate online anche importanti informazioni. Secondo quanto trapelato, il display di questo terminale sarà un pannello IPS LCD con una diagonale pari a 10.4 pollici e avrà una risoluzione pari a 2000×1200 pixel. Il tablet monterà poi il processore Exynos 9611 con a supporto 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, ma per alcuni mercati sarà disponibile una versione con 128 GB.

La batteria sarà da 7040 mAh e si ricaricherà tramite porta USB Type C. Saranno inoltre presenti il Bluetooth, il supporto alla S-Pen e il chip NFC. Il terminale sarà disponibile in due versioni: una LTE con GPS e una Wi-Fi. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, si parla online di un prezzo compreso tra 350€ e 400€ per la versione base con il Wi-Fi.