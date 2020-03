Come potevamo immaginare il recente decreto “Cura Italia”, decreto legge 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha fornito maggiori informazioni in merio alla questione irrisolta delle assicurazioni auto. A quanto pare, infatti, non ci sarà nessuna sospensione delle polizze assicurative ma, bensì, un prolungamento della validità del certificato oltre la scadenza.

Secondo la legge, infatti, in Italia il periodo di validità per cui un certificato scaduto può essere considerato ancora in regola, è fissato a 15 giorni ma, in seguito alla firma del decreto Cura Italia, quest’ultimo è stato prolungato di ulteriori 15 giorni. Questo beneficio economico, però, è destinato solamente ai circa 8 milioni di consumatori i quali, di fatto, hanno un rata in scadenza nel periodo che va dal 21 febbraio al 30 aprile 2020. Scopriamo quindi di seguito tutte le ultime novità

RC Auto: scadenza assicurazioni prolungata di 15 giorni

A questo punto, quindi, le compagnie assicurative che operano sul territorio Italiano saranno obbligate a mantenere validi i contratti assicurativi fino al rinnovo di questi ultimi, così come previsto all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Chi si ritroverà in questa spiacevole situazione, quindi, dovrà prendere una decisione fra le due che seguono:

rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia, saldando la mensilità pregressa e poi la nuova polizza che avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria.

sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con altre compagnie, aggiornando la data di scadenza di quella nuova a decorrere dal momento del pagamento.

Tutti gli eventuali sinistri che verranno effettuati nel periodo che va dalla scadenza della vecchia copertura fino al l’attivazione della nuova, saranno quindi a carico della prima compagnia. Di conseguenza, quindi, non viene stravolto lo status quo.