WindTre, il nuovo brand unico composto da Wind e 3 Italia, ha recentemente lanciato un’offerta operator attack davvero intrigante e ricchissima di contenuti da non lasciarsi assolutamente sfuggire per cercare di risparmiare il più possibile.

Il suo nome è Go 50 Top+, attivabile esclusivamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale (ma non i derivati di WindTre, quindi Very Mobile, PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce o LycaMobile), richiede il versamento di soli 5,99 euro al mese a titolo definitivo tramite addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile.

Inizialmente il consumatore dovrà accedere solamente a 10 euro per l’acquisto della SIM stessa, con l’aggiunta di 0 euro per la promozione in sé e null’altro.

WindTre: la promozione riserva 50 giga al mese

Con la Go 50 Top+, infatti, l’utente si ritrova ad avere la possibilità di attivare 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, passando comunque per 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque, tutto a soli 5,99 euro al mese per sempre.

Se questo non dovesse bastare, WindTre ha pensato anche agli utenti che vogliono pagare direttamente tramite conto corrente bancario, è difatti disponibile una versione Easy Pay, in vendita sempre a 5,99 euro al mese, ma con 100 giga al posto di 50 e vincolo contrattuale della durata complessiva di 24 mesi (se richiesta portabilità entro tale periodo sarà necessario pagare una penale).

Entrambe le offerte possono essere richieste solamente in versione operator attack da una ristretta cerchia di consumatori sul territorio nazionale, con le dovute limitazioni, nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale.