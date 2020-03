Il nuovo operatore semivirtuale di WindTre, Very Mobile, ha recentemente lanciato una nuova offerta agevolata, dedicata a tutti i clienti non udenti e non vedenti.

L’offerta che andiamo a presentarvi è molto simile a quella standard proposta dall’operatore, inizialmente lanciata per solamente 20.000 clienti a 4.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile propone un’offerta da soli 2.49 euro al mese per alcuni utenti

L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, a soli 2.49 euro al mese. Rispetto all’offerta standard di cui abbiamo parlato poco fa, non è prevista alcuna differenza di prezzo per il costo di attivazione, che resta comunque di 9.99 euro e comprende anche il costo della SIM con spedizione gratuita.

Al momento dell’acquisto quindi, il cliente dovrà sostenere un costo di 12.48 euro di cui 9.99 euro per la nuova SIM Card e l’attivazione a altri 2.49 euro per il primo mese anticipato. Vi ricordo che l’offerta è dedicata esclusivamente ai clienti con comprovate disabilità visive ed uditive. I clienti interessati ad attivarla dovranno infatti compilare e firmare il modulo dedicato e inviarlo all’indirizzo email servizioclienti@verymobile.it, specificando nell’oggetto “AGEVOLAZIONE CLIENTI CON DISABILITA’ VISIVE E UDITIVE” e allegando una copia fronte-retro del documento di identità e il certificato di invalidità.

Il cliente in questione verrà successivamente contattato dal Servizio Clienti per completare l’acquisto e potrà successivamente attivare la SIM Very Mobile ricevuta all’indirizzo indicato tramite la Video Identificazione. Per scoprire invece tutte le altre offerte, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.