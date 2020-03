In seguito alla chiusura di tutti gli Apple Store in Italia, ma anche in tanti altri paesi del mondo, il colosso di cupertino ha deciso di sorprendere tutti i suoi utenti con delle novità mozzafiato. Dopo il rilascio del nuovo iPad Pro, infatti, Apple ha presentato ufficialmente i tanto attesi MacBook Air di nuova generazione i quali, secondo le caratteristiche, offrono prestazioni fino a due volte superiori rispetto a quelle raggiunte dal modello precedente.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda Americana, quindi, per questa versione di MacBook Air il modello base partirà da 256GB di memoria che, come per il MacBook Pro da 16”, risulta essere decisamente più veloce sia in scrittura che in lettura. Restano però alcune caratteristiche fondamentali come ad esempio il nuovo display Retina da 13,3″, Touch ID, trackpad e macOS Catilina.

Apple presenta i nuovi MacBook Air: ecco tutti i dettagli

I nuovi MacBook Air verranno quindi rilasciati tra il 7 ed il 16 Aprile al costo base di 1229€. Ecco di seguito tutte le caratteristiche: