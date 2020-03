La serie televisiva britannica che racconta le vicende della banda di Thomas Shelby, Peaky Blinders, continua ad essere attesa dagli spettatori di tutto il mondo. Dopo cinque e incredibili stagioni sono tantissimi i fan che si sono affezionati alla trama travolgente e ai fantastici personaggi.

Il finale della quinta stagione lascia aperte numerose porte, difatti i fan non sanno cosa aspettarsi precisamente dei nuovi episodi. Una cosa, però, è certa: il lancio dei nuovi episodi è previsto in esclusiva e in prima visione sulla piattaforma di streaming online più conosciuta in tutto il mondo, Netflix.

Peaky Blinders 6 in arrivo: ecco le ultime indiscrezioni svelate

Peaky Blinders sta per arrivare sul catalogo del colosso dello streaming, Netflix, e il regista Anthony Byrne ha svelato qualche dettaglio in più sul personaggio principale. Il regista ha svelato in una recente intervista che Thomas Shelby, il personaggio principale, avrà duramente a che fare con la sua psiche. Inoltre, questa sesta stagione sarà collegata alla prima.

Per i fan le buone notizie non sono mai troppe e a comunicare l’ultima novità è lo stesso sviluppatore della serie televisiva britannica, Stephen Knight, durante un’intervista: “La mia ambizione è raccontare la storia di una famiglia tra due guerre. Così vorrei si concludesse con la prima sirena di raid aereo a Birmingham nel 1939. Ci vorranno altre serie per arrivare a quel punto”.

Per quanto riguarda la data ufficiale d’uscita ancora non si conoscono i dettagli, ma sicuramente Netflix informerà in qualche modo i suoi utenti. Meglio tenere d’occhio i suoi account ufficiali Instagram, Twitter e Facebook.