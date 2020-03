Gli spot televisivi che stiamo guardando in queste ultime ore sono inequivocabili. Dopo tante chiacchiere e molti rumors, sta finalmente per trovare la sua piena realizzazione il progetto Wind Tre. Nel corso delle prossime settimane, si completerà in maniera definitiva l’opera di fusione che vede coinvolti Wind e 3 Italia.

Wind Tre, cosa cambia con la creazione del nuovo gestore

Con la presenza di questi spot televisivi, è salita ancor di più la curiosità tra gli utenti. Sono sempre di più, ad oggi, gli abbonati che si chiedono quali saranno i cambiamenti previsti con la rete unica tra i due gestori.

In linea di massima è possibile affermare che, se da un lato non vi saranno novità rivoluzionare sotto il punto di vista commerciale (promozioni, offerte, ecc), importanti benefici arriveranno per quanto concerne i servizi.

Lo sviluppo di un unico gestore garantirà a tutti gli attuali clienti di Wind e di 3 Italia sostanziali benefici. Oltre alla già disponibili linee 4,5G, ad esempio, con la presenza di un unico provider sarà finalmente il tempo del rilascio delle prime reti 5G. Al tempo stesso, inoltre, la creazione di un operatore unico offrirà anche maggior affidabilità e copertura per le comunicazioni telefoniche e per la navigazione internet.

Ulteriore novità legata a Wind Tre, poi, potrebbe essere la creazione di un provider secondario. Seguendo quella che è stata la strategia di TIM con Kena Mobile o anche di Vodafone con ho.mobile, anche Wind Tre potrebbe lanciare a breve un suo marchio dedito al low cost, anche per lanciare una sfida definitiva ad Iliad.