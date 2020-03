L’integrazione di un sensore biometrico per lo sblocco del device all’interno del display è stata senza ombra di dubbio una innovazione tecnologica molto utile per ottenere un design a tutto schermo sugli smartphone. Questa tecnologia ha fatto per la prima volta il suo debutto circa due anni fa con il top di gamma Vivo X20 Plus. Dopo questo device, questa tecnologia è stata molto utilizzata da diverse aziende, ma fino ad ora è stato possibile applicarla soltanto ai display con tecnologia AMOLED. A quanto pare, però, l’azienda cinese Redmi sembra essere riuscita ad integrare un sensore biometrico all’interno di un display LCD.

Arrivano i sensori biometrico sui display LCD

La prima azienda del settore mobile ad essere riuscita ad integrare uno scanner per le impronte all’interno di un display con tecnologia LCD è stata la costola di Xiaomi, ovvero Redmi. Nel corso delle ultime ore, infatti, il CEO dell’azienda Lu Weibing ha annunciato la notizia e non solo. Il CEO di Redmi ha anche postato un breve video in cui viene mostrato il funzionamento di questa tecnologia su un prototipo del Redmi Note 8 Pro.

Come è possibile notare da questo primo video, lo sblocco del dispositivo attraverso l’uso del sensore biometrico integrato all’interno di un display LCD sembra funzionare in maniera analoga ai sensori integrati all’interno dei display AMOLED. Anche i tempi per il riconoscimento dell’impronta digitale sembrano essere abbastanza rapidi.

Al momento non sappiamo quale sarà il primo smartphone targato Redmi che sarà dotato di questa tecnologia. Nel corso dei prossimi giorni verranno annunciati i nuovi smartphone della serie Redmi Note 9. Chissà se l’azienda farà debuttare questa tecnologia su questi smartphone.