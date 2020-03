Da qualche giorno sappiamo che l’azienda cinese Xiaomi presenterà sul mercato mobile il prossimo 12 marzo i nuovi device mid-range targati Redmi, cioè i nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro. Quest’ultimo device, in particolare, è stato il protagonista degli ultimi rumors, dato che è passato poche ore fa dal portale di benchmark Geekbench.

Ecco i primi benchmark del prossimo mid-range a marchio Redmi

Il prossimo smartphone medio di gamma a marchio Redmi è dunque passato poche ore fa sul noto portale Geekbench. Nello specifico, il device in questione ha totalizzato 569 punti in single core e 1755 punti in multi core. Da questi primi benchmark non sono emersi molti dettagli.

Da quanto trapelato da Geekbench, sappiamo che sul Redmi Note 9 Pro ci sarà come sistema operativo l’ultima release del software di casa Google, cioè Android 10, e a supporto delle prestazioni ci saranno almeno 6 GB di memoria RAM. Il processore, invece, sarà un SoC octa-core da 1-80 GHz. Secondo quanto trapelato online, il processore in questione dovrebbe essere il SoC Snapdragon 720G, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Da alcuni precedenti teaser ufficiali pubblicati dall’azienda, sappiamo che questo nuovo smartphone sarà caratterizzato da un comparto fotografico sicuramente migliorato rispetto al passato. Dal punto di vista estetico, invece, grazie ad un primo renders pubblicato online qualche giorno fa, sappiamo che anche questo nuovo smartphone a marchio Redmi vanterà un ampio display forato. Sul posteriore, poi, ci sarà un comparto fotografico composto da una quad camera posteriore e i sensori fotografici verranno posti al centro della backcover in una zona quadrata.