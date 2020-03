Ascoltare musica e guardare contenuti multimediali in streaming affidandosi alle piattaforme di Netflix e Spotify senza sostenere un costo mensile troppo alto ormai è possibile. In tantissimi si ritrovano nella stessa situazione in cui devono scegliere se utilizzare la piattaforma di streaming online Netflix oppure quella di Spotify perché a lungo andare diventa difficile sostenere due abbonamenti mensili. Fortunatamente, ad oggi esiste un metodo da sfruttare per usufruire di entrambi i servizi senza dover sostenere abbonamenti mensili importanti.

Musica e film low cost: ecco il nuovo metodo per pagare meno di 10,00 Euro al mese con Netflix e Spotify

Come in molti già sanno, la piattaforma di streaming online offre ai suoi utenti tre tipologie differenti di abbonamenti mensili per dare la libera scelta e scegliere quella che più rispecchia le proprie esigenze. Attivando, però, l’abbonamento Premium è possibile sostenere un canone mensile molto basso anche se ha un costo di 14,99 Euro. Come? L’abbonamento Premium permette di usufruire del servizio su quattro schermi in contemporanea e gli utenti che condividono l’account con quattro persone differenti potrebbero sostenere un canone mensile di soltanto 3,75 Euro ciascuno.

La stessa regola vale per il servizio di Spotify, ma è necessario attivare l’abbonamento Spotify For Family che permette di ascoltare la musica senza limiti su sei schermi in contemporanea al costo di 14,99 Euro al mese. Gli utenti potrebbero condividere lo stesso account con sei persone differenti e sostenere un canone mensile di soli 2,50 Euro ciascuno.

Così facendo, è possibile usufruire di tutte e due le piattaforme sostenendo un abbonamento totale di 6,00 Euro al mese circa.