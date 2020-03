Google ha mantenuto la sua promessa. Nei primi giorni di Gennaio, il colosso di Mountain View ha annunciato quali sarebbero state le novità che, nel corso di quest’anno, avrebbero rivoluzionato Assistant, rendendolo ancora più completo e all’avanguardia.

Tra queste, Google aveva anticipato che sarebbe stato possibile chiedere all’assistente vocale di leggere ad alta voce una pagina Web, e pare essere adesso pronto a lanciare ufficialmente questa nuova funzionalità.

Google Assistant può adesso leggere ad alta voce le pagine Web

Disponibile in quarantadue lingue (tra cui anche l’italiano), questa funzionalità sembra funzionare con una qualsiasi pagina Web su tutti i browser basati su Chromium, come Google Chrome, Microsoft Edge, ma non Firefox. Una volta aperta la pagina Web, basterà pronunciare “Ehi Google, leggi” o “Ehi Google, leggi questa pagina“, e Google Assistant provvederà immediatamente a leggere ad alta voce il contenuto di tale pagina, adottando una voce espressiva e naturale, così da imitare l’intonazione ed il ritmo propri di una persona. E’ anche possibile cambiare la velocità di lettura e la voce stessa di Google Assistant.

Mentre Google Assistant prosegue con la lettura del testo, il browser scorrerà automaticamente la pagina, evidenziando le parole che vengono lette. Si tratta di una funzionalità molto utile sia per le persone con difficoltà visive o di lettura, sia per chi vuole tenersi informato e aggiornato mentre è impegnato in qualche altra attività. Google ha già avviato il rilascio dell’aggiornamento e potrà presto essere disponibile per tutti gli utenti. Fateci sapere se riuscite ad utilizzare questa nuova funzionalità sul vostro smartphone Android!