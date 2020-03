Il mese bisestile è ormai concluso e, come di consueto, con l’inizio del nuovo mese la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha pronti dei contenuti da lanciare nei prossimi giorni.

Dopo avervi parlato in generale dei nuovi contenuti, oggi vogliamo focalizzarci su quelli più attesi. Un esempio sono la terza stagione di Elite e la 6A stagione di Vikings. Scopriamo gli altri dettagli.

Netflix: sta per arrivare la nuova stagione di Elite e di Vikings

Prima di partire con il botto vogliamo ricordarvi che, nel mese di marzo 2020, più precisamente il 20, sbarcherà sulla piattaforma il film originale Ultras, nato dall’accordo tra Mediaset e Netflix. Questo film racconta la vita di Sandro, interpretato da Aniello Arena, capo del gruppo ultras degli Apache. Si tratta di una vita fatta di violenza e scontri a cadenza settimanale fino a quando arriva ad un bivio dopo che un Daspo gli impedisce l’accesso alla sua seconda casa, la curva.

Tornando alle serie TV più attese, il prossimo 13 marzo 2020 sbarcherà la terza stagione di Elite, serie TV spagnola in cui ritroviamo un dei volti più amati de La Casa di Carta. Nella terza stagione scopriremo se ci sarà giustizia per Marina, cosa accadrà a Polo e soprattutto se Cayetana ha nascosto l’arma del delitto, il trofeo. Sappiamo che nella terza stagione ci sarà la consegna dei diplomi di molti protagonisti. Uno dei creatori della serie, Dario Madrona ha dichiarato: “Succedono tante cose folli in questa serie ma il nostro obiettivo è che risulti sempre realistica, in un certo senso”.

La 6A stagione della serie TV Vikings arriverà invece il prossimo 5 marzo 2020. Vi ricordo che la trama si concentra sulla storia vichinga che ora, è arrivata alla sua stagione conclusiva. Il vicepresidente della rete, Eli Lehrer si è espresso sulla serie: “Vikings si è evoluto dai primi tempi delle incursioni in Inghilterra fino alla sconvolgente morte di Ragnar Lothbrok, e ancora fino alle feroci battaglie della Grande Armata Danese. Ora vedremo i figli di Ragnar esplorare e conquistare il mondo conosciuto”.