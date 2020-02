La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente lanciato Care, un’applicazione di assistenza sanitaria a distanza, dedicata a tutti i propri dipendenti. Il trattamento che la piattaforma riserva ai propri dipendenti, è molto noto a tutti noi.

Quella di oggi è però una buona notizia, soprattutto se andiamo a contestualizzarla in questo preciso momento storico, nel quale tutto il mondo sta seguendo giornalmente gli sviluppi del coronavirus. Scopriamo insieme l’applicazione Care.

Amazon lancia Care, l’applicazione sanitaria a distanza per i propri dipendenti

Il colosso di Seattle ha scelto sicuramente il momento giusto per lanciare la nuova piattaforma Care, “la tua prima tappa per l’assistenza sanitaria”, come recita lo slogan. Il suo obiettivo è quello di ridurre i tempi di allontanamento dal lavoro e necessari per accedere ai servizi medici, ridurre i costi per l’impresa generati dall’assistenza sanitaria, maggior benessere per i dipendenti e di conseguenza, aumento del senso di appartenenza all’azienda.

Amazon Care fornisce chat e consulenza video 365 giorni l’anno, anche sabato, domenica e nelle festività. Permette di pianificare visite con i medici in carne ed ossa a casa propria o nella struttura in cui opera il medico, oltre a consegnare a domicilio i farmaci, prescritti tramite la stessa applicazione. Nello specifico, nell’applicazione è possibile trovare la salute quotidiana, ovvero la gestione e prevenzione dei rischi per la salute, come test di laboratorio e vaccinazioni.

Amazon, per preservare la privacy dei propri dipendenti, ha anche stretto una partnership con Oasis Medical Group, studio di assistenza per famiglie a Seattle. In cui tutti i medici e infermieri presenti su Care, sono tecnicamente assunti da questa realtà, garantendo in questo modo che la piattaforma non disponga di conoscenze sulla salute dei propri dipendenti, gli utenti non autorizzati.