Il coronavirus continua a far parlare di se e purtroppo la psicosi che si è andata a creare in questi giorni sta provocando molti problemi anche ad Amazon, supermercati e farmacie. In queste ore sta arrivando una notizia molto curiosa, infatti, molte persone stanno acquistando smartphone con termocamera integrata solamente per scoprire chi ha la temperatura corporea più alta del normale e quindi scoprire chi potrebbe essere affetto dal Coronavirus.

I sintomi più comuni del Cov-19 includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Ma i sintomi che porta nelle persone più sane sono ancora più gravi visto che in questi giorni stiamo assistendo a dei comportamenti fuori dal normale tanto che addirittura si corre ad acquistare smartphone con la termocamera per scovare chi ha la febbre.

Blackview BV9800 Pro

Uno degli smartphone più richiesti è il Blackview BV9800 Pro che monta una fotocamera posteriore con un obiettivo da 48 megapixel abbinato al sensore FLIR Lepton coadiuvato da un sensore da 5 megapixel. Proprio la termocamera posta sul lato posteriore consente di rilevare la temperatura di qualunque oggetto in modo preciso.

Cat S61 Anche questo Cat S61 monta una fotocamera FLIR con sistema di imaging termico integrata che consente di vedere la temperatura di qualsiasi oggetto e anche delle persone in tempo reale. Il Cat S61 permette di misurare le temperature fino a 400 ºC con una risoluzione HD.