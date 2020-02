Le fasi di guida notturna di solito creano molti problemi agli automobilisti, soprattutto se le strade sono poco, o per nulla, illuminate. Per cercare di risolvere questo problema, Lanmodo ha progettato e realizzato il nuovo Vast Night Vision System.

Si tratta di un grande display IPS da 8.2 pollici che, sfruttando una telecamera in grado di aumentare la luminosità delle riprese, permette di avere una visione chiara sulla strada. Lo schermo ha una risoluzione FullHD pari a 1080p quindi non ci saranno perdite di qualità dovute alla bassa risoluzione. Lo schermo inoltre è pensato per non dare alcun fastidio durante la guida, ma proietterà soltanto le immagini riprese dalla telecamera.

Ecco come funziona Lanmodo Vast Night Vision System

Questo gadget tech permette di incrementare la percezione di ostacoli sulla strada, aumentando così il campo visivo del guidatore. Non ci sarà una notte troppo buia per il Vast Night Vision System di Lanmodo. La compatibilità è assoluta ed è possibile installarlo praticamente in ogni veicolo.

Bisogna considerare che il 90% delle decisioni prese alla guida sono basate su quello che si può vedere. Lanmodo ha deciso di realizzare un prodotto che permette di vedere sempre la strada in ogni condizione. In questo modo è possibile ridurre sensibilmente il numero di incidenti causati dalla scarsa visibilità.

Il campo visivo della telecamera copre oltre 300 metri con un angolo di 36 gradi. Il gadget può essere alimentato con una classica presa da 12V presente nell’accendisigari. Per tutte le informazioni riguardanti Lanmodo Vast Night Vision, è possibile consultare il sito ufficiale.