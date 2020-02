A partire dal 12 febbraio sarà disponibile il nuovo update per Vivaldi. Il browser web arriva così alla versione 2.11 e festeggia il primo update su desktop del 2020. Le novità di questa versione vanno per la maggior parte a migliorare le feature introdotte nella versione precedente.

In particolare, gli sviluppatori hanno posto particolare attenzione nel migliorare la modalità Pop-out. Si tratta del nome che Vivaldi ha dato alla modalità Picture-in-picture. In particolare, questa feature permette di avviare un video presente in qualsiasi pagina e riprodurlo in finestra. In questo modo sarà possibile continuare a navigare tranquillamente sul web e al tempo stesso guardare il video.

Ecco tutte le novità di Vivaldi 2.11

La feature è veramente molto interessante e si capisce come mai la risposta degli utenti sia stata particolarmente calda. Proprio per soddisfare la propria utenza, Vivaldi ha deciso di implementare ulteriori funzionalità e rendere la modalità Pop-out una vera e propria killer feature.

La principale pecca della modalità Pop-out era quella di essere nascosta tra i menù. Per attivarla infatti erano necessari molti click e quindi non era un processo immediato. I ragazzi di Vivaldi hanno deciso di rendere l’attivazione della modalità Picture-in-picture estremamente facile. Basterà un clic sul player per riprodurre il video in finestra e renderlo flottante e ridimensionabile.

Vivaldi ha lavorato anche alla gestione dei temi e soprattutto sul passaggio tra tema chiaro e scuro automatico. Il browser infatti cambia tema quando il PC effettua questo passaggio, adattandosi in maniera automatica. Tra le novità dell’ultimo update bisogna segnalare che il browser adesso riconoscerà automaticamente quale tema usare già dal momento del lancio.

Per quanto riguarda l’accessibilità, Vivaldi da sempre può vantare le scorciatoie da tastiera. L’ultima ad entrare il questa grande famiglia è quella legata alla combinazione Shift+F6. Questa combinazione di tasti permette di evidenziare le varie schede attive e scegliere quale aprire con la scorciatoia e senza alzare le dita dalla tastiera. Per scoprire tutte le novità arrivate con Vivaldi 2.11 è possibile scaricare il browser a questo indirizzo.