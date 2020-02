L’anno scorso abbiamo visto come la Cina abbia adorato il Galaxy Fold tanto che ogni volta che c’era una vendita flash, le unità finivano in poco tempo. Si parla di pochi minuti. A questo giro è toccato in India. La prima vendita del Galaxy Z Flip è stata un successo visto che anche in questo caso le unità sono tutte sparite subito.

Samsung ha messo il nuovo smartphone pieghevole in vendita a un prezzo che convertito è di 1.410 euro. Le unità messe a disposizione, nonostante il prezzo, sono andate a ruba. Come al solito, non è stato reso noto il numero delle unità effettive che erano disponibili per questa primo giro. In ogni caso la società sudcoreana ha voluto ringraziare per il caloroso benvenuto anticipando che la prossima vendita sarebbe avvenuta in poco tempo.

Samsung Galaxy Z Flip: la nuova generazione

Lo smartphone pieghevole di nuova generazione di Samsung è molto diverso dal precedente, per lo meno dal punto di vista del design. È alimentato da un processore Snapdragon 855 plus a cui è stato affiancato 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno nativo.

Il display è un pannello Dynamic AMOLED pieghevole da 6,7 pollici la cui risoluzione massima è di 2636 x 1080 Pixel. Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di tre sensori. Quello frontale, quindi quello che da dispositivo chiuso rimane nascosto, è uno snapper da 10 MP. Sul pannello esterno è invece presente una configurazione doppia. L’obiettivo principale è da 12 MP il quale però è supporto da un altro obiettivo da 12 MP.