LG Electronics ha presentato tre nuovi smartphone della serie K, pensati per offrire delle tecnologie e delle funzionalità avanzate a prezzi competitivi. Smartphone che fanno del comparto multimediale il loro punto di forza: sia LG K61, che il K51S e il K41S, infatti, presentano una quad-camera posteriore con un sensore principale ad alta risoluzione, accompagnato da un obiettivo grandangolare, un sensore di profondità ed un obiettivo macro.

Gli smartphone saranno disponibili a partire dal secondo trimestre dell’anno per il mercato americano, per arrivare poi in un secondo momento in alcuni mercati selezionati dell’Europa e dell’Asia. Non sono stati comunicati i prezzi, ma gli smartphone andranno ad occupare quella fascia di mercato propria dei medio-gamma, per cui ci si aspettano prezzi tra i duecento ed i quattrocento euro.

LG K61, specifiche tecniche

LG K61 è la variante più potente della serie. Lo smartphone dispone di uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e foro nell’angolo superiore sinistro. Sotto la scocca si nasconde un processore octa-core da 2.3 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM ed uno spazio di archiviazione interna fino a 128 GB, espandibile con microSD fino a 2TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, LG K61 dispone di una quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 48MP + grandangolare da 8MP + macro da 2MP + sensore di profondità da 5MP) ed una selfie camera da 16 MP. Tra le altre caratteristiche: batteria da 4.000 mAh; connettività LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, USB di tipo C; lettore di impronte digitali sul retro.

LG K51S, specifiche tecniche

LG K51S presenta uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e foro nell’angolo superiore sinistro. Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core da 2.3 GHz, accompagnato da 3 GB di RAM ed una memoria interna di 64 GB, espandibile con microSD fino a 2TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, LG K51S dispone di una quad-camera posteriore (sensore principale da 32MP + grandangolare da 5MP + macro da 2MP + sensore di profondità da 2MP) ed una selfie camera da 13 MP. Tra le altre caratteristiche: batteria da 4.000 mAh; connettività LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, USB di tipo C; lettore di impronte digitali sul retro.

LG K41S, specifiche tecniche

LG K41S presenta uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e notch a goccia. Si tratta di un entry-level, per cui è alimentato da un processore octa-core da 2.0 GHz, accompagnato da 3 GB di RAM ed una storage interna di appena 32 GB, espandibile con microSD fino a 2TB.

Il comparto fotografico di LG K51S prevede una quad-camera posteriore (sensore principale da 13MP + grandangolare da 5MP + macro da 2MP + sensore di profondità da 2MP) ed una selfie camera da 8 MP. Tra le altre caratteristiche: batteria da 4.000 mAh; connettività LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, USB di tipo C; lettore di impronte digitali sul retro.